Владивосток, , 07:29 — REGNUM В течение ближайших нескольких часов на Приморье могут обрушиться сильные дожди с грозами, на перевалах ляжет снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным портала «Маглипогода», с понедельника на вторник к Приморью подойдёт холодный фронт, который быстро изменит погоду в крае. Произойдёт увеличение высокой облачности, на южном побережье местами будет происходить вынос низкой облачности, на побережье появится туман. Это вызовет дожди и местами пройдут грозы. Температура на всей территории Приморья сохранится плюсовая — от 1 до 13 градусов тепла. Снег ожидается только на повышенных участках, на перевалах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Приморье затянулись тёплые дни, и жители края удивлены такой аномальной погоде.