Дзун-Хемчикский район, , 10:34 — REGNUM В Туве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота изъято полтонны спиртосодержащей жидкости. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, перевозившая алкоголь машина была остановлена инспекторами ДПС около 2 часов ночи 25 октября для проверки документов.

«В ходе досмотра транспортного средства обнаружены 35 картонных ящиков, внутри которых находилось 700 бутылок с надписями «Уважуха», «Царская охота», «Таежный волк», объемом 0,5 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью, а также 120 бутылок коктейлей «Джигл», объемом 1,5 литров», — сообщили в ведомстве, отметив, что вся продукция не имела акцизной маркировки.

Всего было изъято и направлено на экспертизу 530 литров спиртосодержащей жидкости. При этом водитель — 50-летний житель села Суг-Аксы сопроводительных документов на перевозимый груз не предоставил.

Правоохранители в настоящее время проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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