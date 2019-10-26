Красноярск, , 08:02 — REGNUM Более 20 тысяч литров спиртосодержащей продукции 23 октября изъяли полицейские из незаконного оборота в Красноярском крае. Об этом сообщает красноярский портал ngs24.ru.

На портале опубликовано подробное видео захвата цеха, производящего опасные для жизни коктейли, сотрудниками СОБРа.

В ходе операции полиция изъяла почти 11 тысяч пластиковых бутылок с готовым к реализации алкоголем и 76 бутылей с этиловым спиртом стоимостью более 720 тысяч рублей. Пластиковые бутылки для розлива изготавливались здесь же.

Подпольный цех располагался в гаражах возле железнодорожных путей в Свердловском районе Красноярска. В ходе операции были задержаны около десяти его постоянных работников.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Создателю подпольного производства грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее ИА REGNUM писало о пресечении подпольного производства алкогольной продукции в городе Канске Красноярского края.

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