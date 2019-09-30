Томск, , 08:21 — REGNUM В Томской области торговцев контрафактным алкоголем оштрафовали на 23 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в региональной администрации.

Меры по борьбе с оборотом контрафактного алкоголя обсудили члены регионального совета безопасности. По словам замгубернатора Игоря Толстоносова, в Томской области в 2018 году по сравнению с 2017-м был зафиксирован рост смертности от отравления суррогатом в полтора раза — 19 человек на 100 тысяч населения.

Каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

«При этом из незаконного оборота изъято лишь 7,9 тысячи декалитров алкогольной продукции — восьмой результат в Сибири», — подчеркнул Толстоносов.

Замгубернатора поручил правоохранительным органам усилить взаимодействие и совместную оперативную работу.

По информации МВД, с 2018 года в Томской области полиция проверила более 2 тысяч организаций розничной торговли. Выявлено более 1600 административных правонарушений, изъято 10 тысяч литров алкоголя. Торговцы контрафактным алкоголем оштрафованы более чем на 23 млн рублей.

Председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев подчеркнул, что в регионе до конца текущего года заработает первый в стране электронный сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверять подлинность алкоголя. Также жители региона при помощи этого сервиса смогут отметить места торговли фальсификатом на интерактивной карте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области сотрудники УФСБ пресекли работу цеха с контрафактным алкоголем. Из ангара изъяли 37 тонн спирта, 57 тысяч бутылок с этикетками известных отечественных и иностранных брендов на общую сумму в 17 млн рублей.

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