Анкара, , 18:13 — REGNUM Мать утонувшей в бассейне в Турции российской девочки включена правоохранителями Турции в список обвиняемых по данному делу. Об этом 28 октября заявил РЕН ТВ отец погибшего ребенка.

По словам мужчины, мать ребёнка признана обвиняемой второй степени. Подтверждение информации отец девочки получил от турецких юристов.

Он пояснил, что особенность турецкого законодательства в том, что оно позволяет привлекать сразу нескольких обвиняемых в рамках одного дела. Основными обвиняемыми по делу о гибели ребёнка проходят сотрудники отеля, мать погибшей проходит как обвиняемая второй степени, с обоснованием, что она не присматривала за ребёнком.

Если вину женщины докажут, то семья не получит никакой материальной компенсации за гибель дочери.

Напомним, гражданка России 12-ти лет утонула в бассейне на территории отеля в Турции после того, как её руку во время плавания затянуло в трубу. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, но спасти не смогли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запросе следственным управлением следственного комитета России по Ленинградской области данных у Турции о гибели 12-летней гражданки РФ после утопления в бассейне в рамках расследования уголовного дела.

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