Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Следственные органы СКР по Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о гибели 12-летней гражданки РФ после утопления в бассейне на территории Турции направили в компетентные органы Турецкой республики запрос о правовой помощи.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, семья из Ленобласти отдыхала отеле Sunhill города Бодрум. 18 августа 12-летняя Алиса купалась в бассейне, при нырянии ее рука застряла в трубе системы фильтрации. Только через несколько минут девочку удалось поднять из воды. Несмотря на оказанную медпомощь, 28 августа Алиса скончалась. 1 сентября ее тело доставили в Россию и 3 сентября похоронили.

«По версии следствия, данная трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны сотрудников отеля, которыми не было обеспечено надлежащее технически-исправное состояние элементов системы водоподготовки плавательного бассейна, пригодное для его безопасной эксплуатации», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

Российские следователи ожидают от турецкой стороны предоставления документации, относящейся к обстоятельствам гибели гражданки России, а также намерены установить лиц, чьи действия или бездействие привели к смерти ребенка.

Как уже сообщалось, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России.

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