Заветинский район, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области грабители напали на фермера. Инцидент произошёл в хуторе Савдя Заветинского района. Эту информацию подтвердили в региональном управлении МВД России 28 октября.

Согласно имеющимся сведениям, преступников было трое. Неизвестные забрали у хуторянина 700 тыс. рублей и охотничье ружье, затем скрылись. Не исключено, что грабители вооружены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступников ищет полиция.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 22 октября 2019 года конфликт из-за земельных участков между семьями выходцев из Чечни и Грузии на животноводческой ферме в хуторе Чернозубовка (Орловский район Ростовской области) перерос в стрельбу. В результате погибли пять человек, ещё двое были госпитализированы.

Подробности: Перестрелка в Ростовской области, есть убитые и раненые — трансляция