Представители администрации Орловского района пока общаться с журналистами не готовы, отмечает 161.ru.
Местные СМИ сообщают, что на место перестрелки отправили два вертолёта с ОМОНом и руководством области.
Все пятеро убитых и двое раненых — мужчины.
По предварительным данным, всего на встречу собралось около 15 мужчин.
Как пишет 161.ru, в перестрелке, в результате которой пять человек погибли и двое получили ранения, участвовали чеченская семья Бациевых и грузинская семья Дакишвили. Они конфликтовали несколько лет из-за пастбищ и на этот раз договорились встретиться для решения вопроса. Однако вместо разговора они начали стрелять друг в друга из травматического и огнестрельного оружия. Выжившие участники перестрелки сбежали, их разыскивают.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие», — говорится в сообщении СУ СКР по Ростовской области
Администрацию Орловского района с 2015 года возглавляет Юрий Харенко, до этого бывший депутатом местного совета.
Сообщается, что причиной конфликта, по предварительным данным, стали участки для выпаса скота.
Орловский район, где на хуторе Чернозубовка сегодня в перестрелке были убиты пять человек, находится в 250 километрах от областного центра, на административной границе с Республикой Калмыкия. Как и большинство территорий региона, — эта земля казачья: станица Орловская появилась в 1910 году после того, как были выделены земли для малоземельных казаков.
В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Полиция объявила в розыск два легковых автомобиля.
По данным СМИ, конфликт возник из-за спора вокруг земли: «Одна семья скупала все земли в районе, а другая пыталась им помешать».
В результате перестрелки пять человек погибли, двое находятся в реанимации.