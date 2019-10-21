22 Октября
 
19:11

Представители администрации Орловского района пока общаться с журналистами не готовы, отмечает 161.ru.

19:10

Местные СМИ сообщают, что на место перестрелки отправили два вертолёта с ОМОНом и руководством области.

19:09

Все пятеро убитых и двое раненых — мужчины.

19:08

По предварительным данным, всего на встречу собралось около 15 мужчин.

19:05

Как пишет 161.ru, в перестрелке, в результате которой пять человек погибли и двое получили ранения, участвовали чеченская семья Бациевых и грузинская семья Дакишвили. Они конфликтовали несколько лет из-за пастбищ и на этот раз договорились встретиться для решения вопроса. Однако вместо разговора они начали стрелять друг в друга из травматического и огнестрельного оружия. Выжившие участники перестрелки сбежали, их разыскивают.

19:03

18:39

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

18:39

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие», — говорится в сообщении СУ СКР по Ростовской области

18:36

Администрацию Орловского района с 2015 года возглавляет Юрий Харенко, до этого бывший депутатом местного совета.

18:34

Сообщается, что причиной конфликта, по предварительным данным, стали участки для выпаса скота.

18:32

Орловский район, где на хуторе Чернозубовка сегодня в перестрелке были убиты пять человек, находится в 250 километрах от областного центра, на административной границе с Республикой Калмыкия. Как и большинство территорий региона, — эта земля казачья: станица Орловская появилась в 1910 году после того, как были выделены земли для малоземельных казаков.

18:25

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

18:19

Полиция объявила в розыск два легковых автомобиля.

18:19

По данным СМИ, конфликт возник из-за спора вокруг земли: «Одна семья скупала все земли в районе, а другая пыталась им помешать».

В результате перестрелки пять человек погибли, двое находятся в реанимации.