Алма-Ата, Казахстан, , 11:13 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщили 28 октября в пресс-службе КНБ республики.

Отмечается, что сотрудники комитета обнаружили в помещении 2 кг синтетических наркотиков и 526 литров прекурсоров — все вещества направлены на экспертизу.

В ведомстве добавили, что злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазины и социальные сети. В рамках операции задержан житель Алма-Аты, который подозревается в организации работы лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана приговорил двух полицейских к 13 и 11 годам заключения за незаконный оборот наркотиков.

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