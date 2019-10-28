Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM Суд Магаданской области вынес приговор по резонансному делу жительницы Магадана, которая довела приёмного ребёнка до истощения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

По информации пресс-службы прокуратуры Колымы, женщина взяла приёмного ребёнка, с целью получения денег, пособий, компенсаций и прочих выплат. Она на протяжении более 8 лет получала деньги и систематически лишала мальчика питания в необходимом количестве, а также давала ему слабительные препараты, отчего он не рос и не набирал вес. В результате диагностировали гипогликемическую кому. Женщину приговорили к 5 годам 11 месяцам лишения свободы, а также возмещении ущерба бюджету в 1,472 млн и в пользу ребёнка-инвалида денежной компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в процессе судебного разбирательства, мальчика взяла в семью москвичка Светлана. Это решение было осуществлено с согласия ребёнка.