Москва, , 14:39 — REGNUM Пять выпрыгивающих мин обнаружили сотрудники Московской таможни в почтовой посылке из Москвы. Об этом 26 октября сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Опасная посылка была обнаружена 25 октября в цеху сортировки почты при Казанском вокзале в Краснопрудном переулке в Москве сотрудниками таможенного поста «Московский почтамт» Московской таможни.

Были обнаружены пять охолощенных немецких выпрыгивающих мин S-mine времен Второй мировой войны со взрывателями. Мины получили такое название потому, что в момент срабатывания они выбрасывают боевую часть на высоту до 1,5 метров. Боеприпасы были найдены в посылке, которая должна была отправиться из Москвы в США.

В здании была проведена частичная эвакуация, на место происшествия были вызваны специалисты-взрывотехники и кинологи со служебными собаками. В настоящее время содержимое посылки изъято, начаты мероприятия по установлению и розыску отправителей и получателей посылки.

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