Одинцово, Московская область, , 22:25 — REGNUM Взрывчатка, найденная возле нефтепровода, изъята сотрудниками экстренных служб в Одинцовском районе Московской области. Об этом 25 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Были обнаружены пакеты с аммонитовыми и, возможно, тротиловыми шашками. На одной из шашек стояла маркировка «Аммонит. 1986 года», сделанная промышленным способом.

Представители силовых структур изъяли взрывчатку для дальнейших разбирательств.

В настоящее время выясняется происхождение аммонитовых шашек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении взрывчатки возле нефтепровода в районе деревни Малые Вязёмы в Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Подмосковье возле нефтепровода обнаружена взрывчатка