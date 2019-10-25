Хабаровск, , 11:00 — REGNUM Согласно данным спутникового мониторинга, в 40 км южнее Советской Гавани в Хабаровском крае в горном районе бушует пожар площадью порядка 29 кв. км, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здесь, в долине реки Коппи Совгаванского района Хабаровского края зафиксировано 147 термоточек, сгруппированных в пять крупных очагов. Также указано, что пожар продолжается с 23 октября.

Ещё одна группировка термоточек фиксируется в районе населённого пункта Хор, расположенного на 50 км южнее Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, самый крупный в России лесной пожар пылает в Хабаровском крае. На борьбу с ним подняты значительные силы лесоохраны и пожарных.