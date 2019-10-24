Хабаровск, , 04:10 — REGNUM По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края действуют 4 лесных пожара общей площадью 104 гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Из шести лесных пожаров в России пять пылают на Дальнем Востоке

В настоящее время это крупнейшее в России природное возгорание. В рядом расположенном Приморском крае горит 7 гектаров леса. Сведения по термическим аномалиям поступают в управление МЧС по Хабаровскому краю фактически в реальном масштабе времени.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютное большинство лесных пожаров, зафиксированных в России, действуют на Дальнем Востоке.