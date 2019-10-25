Кызыл, , 10:46 — REGNUM В Туве организована доследственная проверка после обнаружения при тушении пожара тел двух мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Сообщение о пожаре в частном доме в Кызыле поступило поздно вечером 23 октября. На момент прибытия пожарных, строение горело открытым пламенем.

«Пожар начался с веранды дома, где электропроводка была в ветхом состоянии, в связи с чем отрабатывается основная причина пожара — короткое замыкание. Кроме того, рассматривается вторая причина — неосторожное обращение с огнем, возможно, при курении», — заявил замначальника Главного управления МЧС России по региону Александр Байыр-оол.

В результате пожара погибли двое мужчин 1957 и 1974 годов рождения — хозяина дома и его родственника. Тела были без внешних признаков насильственной смерти. По данным следствия, они предположительно распивали спиртные напитки. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии ранее были возбуждены уголовные дела по фактам гибели на пожарах 11-месячного ребёнка в одном случае и пяти человек в другом.

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