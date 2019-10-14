Прибайкальский район, Бурятия, , 14:55 — REGNUM Череда трагедий при пожарах в жилых домах в Бурятии продолжается. Жертвой очередного возгорания в жилом доме в посёлке Турунтаево в Прибайкальском районе республики стал малолетний ребёнок. О подробностях случившегося сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар начался днём 14 октября. Увидев огонь в двухэтажном доме, сосед из дома напротив вызвал пожарную охрану и бросился на помощь. Двери здания были заперты изнутри, поэтому он выбил окно и вынес из огня двух детей.

К моменту прибытия пожарных в 15:50 дом горел изнутри. Пожар удалось потушить лишь спустя час.

«В ходе разбора пожара начальником караула пожарной части 38 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия было обнаружено тело малолетнего ребёнка. Причина пожара выясняется», — добавили в агентстве.

Напомним, это далеко не первый подобный случай с начала октября. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 октября в результате пожара в пятиэтажном доме в посёлке Саган-Нур погибли сразу пять человек, в числе которых двое детей. Утром 10 октября сгорел деревянный дом в Улан-Удэ. Погибли двое жильцов.

Читайте также:

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

В столице Бурятии на пожаре погибли мужчина и женщина

Двенадцатилетний мальчик в Туве спас из горящей квартиры двоих детей