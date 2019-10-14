Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:12 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту трагического пожара, произошедшего 12 октября в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике. Пожар произошёл ночью после полуночи в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. По версии следствия, трое взрослых распивали вечером спиртные напитки, после чего улеглись спать. Очаг возгорания находился в прихожей, где располагалась электрическая розетка, к которой, предположительно, был подключен масляный обогреватель.«В ходе тушения пожара внутри были обнаружены тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки», — сообщили в СКР. По всей видимости, хозяйка квартиры пыталась выбраться наружу — её тело было обнаружено возле дверей. Тело мужчины находилось на кухне, а молодая мать с детьми лежали в комнате на полу. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время расследование, направленное на установление полной картины происшествия, продолжается.

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