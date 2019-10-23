Сантьяго, , 18:27 — REGNUM Как минимум 18 человек погибли в ходе беспорядков в Чили, которые продолжаются в стране с прошлой недели. Об этом 23 октября сообщил журналистам замглавы МВД Чили Родриго Убилья.

Убилья отметил, что за последние 24 часа погибли три человека. Двое из них скончались в результате травм, полученных при наезде автомобиля на толпу протестующих в Сан-Педро-де-ла-Пас.

Замглавы МВД уточнил, что среди погибших был четырёхлетний ребёнок, который был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами, но спасти его медикам не удалось.

При этом Убилья отметил, что количество грабежей, поджогов и случаев вандализма за последние сутки значительно снизилось. Также он сообщил, что за помощью к медикам в течение суток обратились 95 сотрудников правоохранительных органов и 102 гражданских лиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 погибших в результате уличных беспорядков в Чили, возникших в ходе протестных акций.

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