Сантьяго, , 01:31 — REGNUM В результате уличных беспорядков, возникших в ходе протестных акций в Чили, погибли 15 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление чилийского правительства.

Агентство отмечает, что в настоящее время почти в половине регионов Чили до сих пор введено чрезвычайное положение, а также действует комендантский час. Столкновения протестующих с полицией на улицах продолжаются, полицейские применяют против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября чилийская полиция заявляла о 13 погибших в ходе уличных беспорядков в Чили. Также сообщалось об ущербе метрополитену в столице страны Сантьяго, который оценивается в $300 млн.

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