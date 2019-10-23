Сан-Педро-де-ла-Пас, , 09:12 — REGNUM В Сети появились кадры страшной аварии, которую устроил нетрезвый водитель, врезавшийся в толпу людей на автомобиле. Инцидент произошёл накануне, 22 октября, в 22:30 по местному времени, когда протестующие перекрыли дорогу на 14 км недалеко от Villa Los Escritores в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас, в округе Био-Био.

На кадрах видно, как грузовик Chevrolet Sail DLVS-20 на высокой скорости въезжает в толпу протестующих. Находившиеся на месте происшествия люди переворачивают машину. После этого начинают бить водителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в автоаварии ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 19 человек. Среди них оказался и ребёнок четырёх лет. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти маленького пациента медикам не удалось. Он скончался. До этого на месте происшествия погиб 20-летний молодой человек.

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В настоящее время злоумышленник задержан.

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