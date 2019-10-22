Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM Третий сотрудник полиции задержан следователями в Нижнем Новгороде по подозрению в превышении полномочий в связи с делом об избиении местного жителя. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Задержание Keith Allison

По версии следствия, вечером 12 сентября трое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу задержали на улице Варварской подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчина попытался скрыться в находившемся рядом здании, но сотрудники полиции задержали его в здании, надели наручники и избили.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него было изъято более трёх грамм наркотического вещества. Кроме того, подозреваемый ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков.

По заявлению подозреваемого в незаконном обороте наркотиков об избиении его полицейскими было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Двое сотрудников полиции были задержаны и 16 октября по решению Нижегородского районного суда помещены под стражу. 21 октября был задержан третий полицейский, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Вину по обвинению он не признал, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух полицейских по подозрению в избиении правонарушителя в Нижнем Новгороде.

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