Нижний Новгород, , 22:31 — REGNUM В отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Правоохранители задержаны, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Следствие полагает, что 12 сентября вечером в центре города полицеские задерживали гражданина, которого заподозрили в преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств. Мужчина пытался спрятаться в одном из зданий, но около лифта был задержан.

«Подозреваемые применили в отношении мужчины, лежащего у лифта в наручных браслетах, физическую силу, нанеся ему множественные удары по телу, тем самым применив насилие в отношении потерпевшего», — отметили в управлении.

В ближайшее время в отношении полицейских будет избрана мера пресечения и им будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об избиении жителем области 19-летнего молодого человека из Марий Эл, инцидент также связан с наркотиками.

Молодой человек проездом оказался в посёлке Неклюдово. 33-летний местный житель, заподозрив гостя в наркотоговле, напал на него, избил, после чего посадил в автомобиль и увез. В сарае избитого человека спустили в погреб, откуда он смог спустя сутки выбраться и попросить о помощи жителей посёлка. Пострадавшему оказали помощь.