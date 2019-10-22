Осло, , 10:13 — REGNUM У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.

«Российский ледокол подал сигнал бедствия западнее Олесунна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту российского судна находится 33 человека. Также сообщается, что в этой районе бушует шторм. Более подробной информации не сообщается.

Все подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пропавшее ранее в Атлантике судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины, потерпело крушение.

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