Киев, , 00:20 — REGNUM Пропавшее ранее в Атлантике судно Bourbon Rhode, на борту которого находились граждане Украины, потерпело крушение. Об этом 28 сентября сообщает сайт судовладельца Bourbon Offshore.

Спасательная операция членов экипажа началась еще 26 сентября, когда был впервые получен отправленный с пропавшего борта сигнал SOS. Спасательную шлюпку с тремя членами экипажа, двое из которых — граждане Украины, обнаружил курсирующий над зоной бедствия самолет Falcon 50. В настоящее время пострадавшим оказывают помощь медики одного из прибывшего к месту крушения корабля.

В настоящее время достоверно подтверждена информация о том, что судно затонуло. Спасательная операция продолжается, изменили свой курс и движутся в зону бедствия несколько коммерческих кораблей. Всего на борту Bourbon Rhode находились 14 человек.