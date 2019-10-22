Верхняя Пышма, Свердловская область, 22 октября 2019, 06:34 — REGNUM В Свердловской области цех АО «Уралэлектромедь» работает в штатном режиме после разлива жидкой меди, который произошёл вечером 21 октября Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Сотрудники предприятия сами справились с последствиями разлива. Представители МЧС прибыли на место, но их помощь не понадобилась.
На самом предприятии корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что после ЧП около 50 человек вывели в безопасное место. Цех работает штатно.
Как сообщало ИА REGNUM, разлив жидкой меди произошёл в медеплавильном цехе. Сбой возник в работе установки весового дозирования одной из имеющихся здесь анодных печей.
Сотрудники цеха охладили сплав, который вытек, засыпали его черновой медью. Пострадавших нет.
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