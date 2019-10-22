Верхняя Пышма, Свердловская область, , 06:26 — REGNUM В Верхней Пышме на заводе «Уралэлектромедь» последствия разлива жидкой меди были устранены силами сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Медь разлилась из медеплавильной печи на площади 10 кв. метров. Как сообщало ИА REGNUM, обошлось без пострадавших. 50 рабочих временно эвакуировали.

Сотрудники цеха охладили вытекший сплав, засыпал его черновой медью. На место ЧП прибыли 42 человека сотрудника МЧС и 14 единиц техники. Но их участие в ликвидации последствий ЧП не потребовалось. В 00:25 по местному времени был дан общий отбой.

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