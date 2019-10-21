Сантьяго, , 17:17 — REGNUM Как минимум 11 человек стали жертвами беспорядков, начавшихся в Чили в конце прошлой недели. Об этом 21 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра Сантьяго Карлу Рубилар.

По данным властей города, три человека скончались в результате поджога супермаркета в здании торгового центра. Ещё восемь человек скончались во время пожара в складских помещениях супермаркетов, разграбленных во время беспорядков.

Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Чили 14 октября, после решения властей страны повысить тариф на проезд в метро. Сначала беспорядки охватили столицу Чили, город Сантьяго, затем охватили и другие города страны.

Президент Чили Себастьян Пиньера в связи с создавшейся ситуацией объявил режим чрезвычайной ситуации в двух провинциях страны. Кроме того, главой государства было отменено решение о повышении цены на проезд и объявлено о готовности к диалогу с протестующими. Принятые меры не остановили беспорядки в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате беспорядков в Чили.

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