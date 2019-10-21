Москва, , 20:29 — REGNUM Локализация пожара в двухэтажном здании склада объявлена спасателями в Москве. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар в помещении склада возник вечером 21 октября на улице Амурской. Площадь пожара достигла 1500 кв. метров. О локализации возгорания было объявлено в 19:35 мск. Второй ранг пожара был отменён.

В ходе тушения пожара было спасено четыре человека. Информация о пострадавших уточняется. В тушении возгорания участвуют 39 единиц техники и 128 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. По неподтверждённым данным, в здании склада могут находится люди.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышении ранга пожара в здании склада на востоке Москвы до второго уровня сложности из пяти. На место ЧП был направлен пожарный поезд и 30 пожарных расчётов.

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