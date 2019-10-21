Москва, , 20:23 — REGNUM Крупный пожар возник в здании склада на востоке Москвы, ему присвоен второй ранг сложности из пяти. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Складское помещение загорелось вечером 21 октября на улице Амурской, площадь возгорания достигла 800 кв. метров. В 18:21 был объявлен второй ранг пожара.

Сообщается, что в помещении склада горят три грузовых автомобиля, не исключается, что в здании могут находиться люди. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека.

В настоящее время к месту пожара направлены дополнительные силы пожарно-спасательных подразделений. На место ЧП следуют 30 пожарных расчётов и пожарный поезд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в складском помещении на западе Москвы. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Локализован пожар в складском помещении на западе Москвы