Москва, 21 октября 2019, 15:45 — REGNUM Центр организации дорожного движения Москвы подвел итоги по дорожно-транспортным происшествиям в сентябре. Об этом 21 октября пресс-служба ЦОДД сообщила в Twitter.
Всего за сентябрь в Москве произошло 733 ДТП с пострадавшими. 923 человека получили ранения, 36 — погибли.
Среди основных причин ДТП, как отмечает ЦОДД, стабильно лидируют нарушения правил дорожного движения. В первую очередь — превышение скорости, невнимательность на дороге и непропуск пешеходов.