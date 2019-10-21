Сантьяго, , 09:14 — REGNUM В результате акций протеста и их последствий в Чили погибли по меньшей мере восемь человек, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Пятеро граждан погибли во время пожара на швейной фабрике недалеко от Сантьяго, после того, как демонстранты вторглись на ее территорию и разграбили ее.

Еще трое граждан погибли во время мародерства одного из супермаркетов. Обстоятельства смерти людей пока неизвестны. Власти страны ввели в столице чрезвычайное положение.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Чили начались после того, как власти страны решили повысить цены на проезд в метро. Демонстрации не прекращаются несмотря на отмену прежнего решения.