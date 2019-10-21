Улан-Удэ, , 10:31 — REGNUM Утром 21 октября в Советском районе столицы Бурятии загорелся жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, спасатели после тушения огня обнаружили тело женщины 1954 года рождения.

«Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при монтаже отопительной печи. В результате пожара сгорели личные вещи и поврежден пол на общей площади 10 кв. м», — сообщили в МЧС.

Всего за неделю на территории Бурятии произошло 100 пожаров частных домов, а также мусора и сухой растительности. Основными причинами их становятся нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, а также поджоги.

Как сообщало ИА REGNUM, с наступлением холодов в республике участились случаи гибели людей на пожарах. По некоторым из них возбуждены уголовные дела.

Читайте также:

В Бурятии возбудили уголовное дело из-за пожара с пятью погибшими

На пожаре в Бурятии погиб ребёнок. Ещё двоих удалось спасти