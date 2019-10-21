Луганск, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки дважды подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков населённый пункт Фрунзе, сообщили 21 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что с позиций 14-й бригады ВСУ, расположенных в районе населённого пункта Крымское, были выпущены две мины калибра 82 мм, а также применено вооружение БМП. Позже украинские силовики выпустили ещё четыре мины калибра 82 мм.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября были также зафиксированы два обстрела со стороны ВСУ. Под огнём украинских силовиков оказались населённые пункты Калиново и Нижнее Лозовое.

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