Луганск, , 09:33 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксированы два случая нарушения перемирия со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили 18 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Так, боевики 72-й бригады ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм по населённому пункту Калиново. Позже представители 59-й бригады ВСУ выпустили по Нижнему Лозовому две мины калибра 82 мм и применили вооружение БМП.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих, а также мирных жителей ЛНР нет, отметили в пресс-службе.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее боевики ВСУ пострадали во время стычки с украинскими неонацистами, которые зашли в населённый пункт Золотое и отказались выполнять процедуру отведения сил от границы ЛНР.

Читайте также: Боевики ВСУ пострадали в стычке с неонацистами — Народная милиция ЛНР