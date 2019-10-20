Будапешт, , 12:53 — REGNUM Десять граждан Украины пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии. Об этом журналистам сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Авария произошла ночью 19 октября неподалёку от венгерско-словацкой границы, рядом с населённым пунктом Пацины. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes, превысив скорость, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали десять человек, четверо из них получили тяжёлые травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, трое из них были прооперированы. Сообщается, что, несмотря на тяжёлое состояние прооперированных, угрозы их жизни нет.

Погорельцев отметили, что консульство Украины в Венгрии держит ситуацию с пострадавшими в ДТП гражданами Украины на контроле.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате столкновения легкового автомобиля с кирпичной стеной, после чего автомобиль загорелся. Людей не смогли достать из автомобиля из-за сильного пламени.

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