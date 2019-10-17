Одесса, Украина, , 08:18 — REGNUM В Килийском районе Одесской области в результате ДТП загорелся автомобиль, сообщил 16 октября местный ресурс Bessarabia inform.

Автомобиль на большой скорости слетел с дороги и врезался в кирпичную стелу. Произошёл взрыв и начался пожар. Два человека — мужчина и женщина — сгорели заживо. Очевидцы трагедии не смогли им помочь из-за сильного огня.

На месте трагедии работает полиция, личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами аварии стали четыре человека. Семь человек с травмами доставлены в больницу.

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