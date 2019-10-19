Баку, , 14:19 — REGNUM Решение закрыть три станции метро приняли власти Азербайджана в Баку в связи с намерением оппозиции провести в центре города несанкционированный митинг. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Бакметрополитена.

Временно закроют станции «28 мая», «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи». Вокруг торгового центра и на выходах возле станции «28 мая» дежурят сотрудники полиции. Парковка автомобилей на этой территории запрещена, перекрыты для движения пешеходов и автомобилей улицы, ведущие к площади.

Сообщается, что власти Баку согласовали проведение митинга оппозиции из Национального совета не в центре города, а на стадионе Гарадагского учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи». Оппозиция в ответ заявила о намерении провести акцию в центре, на площади у выхода станции метро.

Сообщается, что оппозиция собирается призвать власти Азербайджана создать условия для проведения демократических выборов, решить вопрос с Нагорным Карабахом, освободить политзаключенных, провести социально-экономические преобразования в стране. Участникам несанкционированной акции может грозить крупный штраф либо арест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации в Азербайджане списка имён, которыми родителям запрещено называть своих детей. В список внесены и русские имена, такие как Павел, Пётр и Татьяна.

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