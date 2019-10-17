Баку, , 00:47 — REGNUM В Азербайджане опубликован список имен, которыми родителям-азербайджанцем запрещено называть своих новорожденных детей. Несколько дней назад к ним были добавлены еще и русские имена. Теперь называть Петром, Павлом или Татьяной азербайджанцам своих детей нельзя. Об этом заявила заместитель главы Терминологической комиссии при правительстве Азербайджана профессор Саялы Садыгова в интервью изданию oxu.az.

«Вы же не станете называть своего ребенка Петром или Павлом? Это русские имена, и азербайджанцы не могут называть ими своих детей», — заявила Садыгова.

По её словам, цель — защитить язык, а не исказить его.

«Мы ведь берем не от балды. Нашими учеными построена целая система имен, и наша цель защитить язык, а не исказить его. Запрещено также имя Татьяна. Мы не можем привнести русское имя в Азербайджан», — сказала замглавы Терминологической комиссии.

По её словам, представители любых других национальностей могут называть своих детей как угодно, но не азербайджанцы.

«Мы действуем в соответствии с нормами литературного языка», — заявила Садыгова.