Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM 37 человек было эвакуировано из-за возгорания в жилом девятиэтажном доме в Ростове-на-Дону. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Возгорание произошло в 09:21 мск в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома по улице Беляева. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Из дома было эвакуировано 37 человек.

Открытое горение было ликвидировано в 10:21 мск. К ликвидации пожара привлекались 43 человека и 13 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 50 человек из-за пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону. Пожар вспыхнул на балконе многоэтажного здания.

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