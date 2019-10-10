Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM В главном управлении МЧС России по Ростовской области назвали предварительную причину пожара в многоквартирном доме, который был потушен в ночь на 10 октября.

«Очаг пожара — балкон, предварительная причина — неосторожное обращение с огнём при курении», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар произошёл на улице Петренко в микрорайоне Суворовский. Огонь вспыхнул на 18-м этаже многоквартирного дома. В результате было эвакуировано несколько десятков жильцов.

Напомним, с 1 октября в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима, которые ограничивают использование на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц открытого огня. Под запрет попали курение, приготовление шашлыков, использование свечей.

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