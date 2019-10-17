Луганск, , 16:04 — REGNUM На блокпосту в районе населённого пункта Золотое произошёл конфликт между представителями ВСУ и боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, боевики ВСУ отказались пропускать неонацистов, что и вызвало конфликт между ними.

«Оскорблённые действиями силовиков, националисты вызвали подмогу и, окружив блокпост, разоружили украинских военных, захватив при этом боевую машину пехоты. В ходе конфликта представители Билецкого (Андрей Билецкий — главарь «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) обстреляли укрепление ВСУ, в результате чего ранения получили двое бойцов 72-й бригады», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что раненные боевики в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу города Северодонецк.

Напомним, ранее «добровольческие» формирования Украины заняли посёлок Золотое, и отказались подчиняться украинскому командованию, которое планирует отвести свои формирования от границ Донбасса в том районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Билецкий заявил, что у украинских властей есть десять дней, чтобы отказаться от разведения сил в Донбассе и выполнить другие требования сторонников войны в Донбассе.

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