Новосибирск, , 06:23 — REGNUM Погибшая новосибирская десятиклассница была новенькой в школе. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Ахметгареева, девочка жила с мамой и отчимом. В их семье был ещё один ребёнок 2015 года рождения. Отмечается, что «в школе каких-либо вопросов за период обучения девочки, в течение двух месяцев, не возникало».

Ранее сообщалось, что в данную школу девочка перешла в этом учебном году. До этого она обучалась в кадетском корпусе.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 октября, в одной из школ Новосибирска обнаружено тело десятиклассницы. По предварительным данным, она покончила с собой. Следователи возбудили уголовное дело. Свою проверку начали прокуратура и мэрия города.

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