Новосибирск, , 05:16 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти десятиклассницы в одной из школ Новосибирска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, тело девочки накануне, 17 октября, обнаружили в здании ошколы. По предварительным данным, она покончила с собой.

Читайте также: В новосибирской школе обнаружено тело мёртвой десятиклассницы

«В рамках уголовного дела следователи досконально изучат условия жизни несовершеннолетней, круг её общения и установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — уточнили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается причина смерти школьницы.