Афины , , 20:02 — REGNUM Лозунги, направленные против визита Константинопольского патриарха Варфоломея появились на горе Афон в Греции. Об этом 17 октября сообщает агентство церковных новостей Romfea.

Фотографии лозунгов были присланы в агенство паломниками. На фото видны две надписи, сделанные с помощью баллончика с синей краской на стену возле Иверского монастыря.

«Антихрист Варфоломей, Святая гора не хочет тебя!» — гласит одна из надписей, сделанная неизвестными. Во второй надписи неустановленный автор обвиняет патриарха в разрывании церкви Христа.

Агентство сообщает, что визит патриарха Варфоломея на Афон состоится с 19 по 22 октября. Предполагается, что во время своего визита Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Ксенофонтский монастырь, где будет проповедовать Божественную литургию.

Кроме того, отмечается, что за два дня до приезда патриарха Варфоломея на Афон приедет генконсул США в Салониках Грегори Пфледжер (Gregory W. Pfleger), его визит продлится два дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке письменного обращения архиереями Греческой Православной Церкви, которые выступили против признания ПЦУ на архиерейском соборе, который прошёл 12 октября.

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