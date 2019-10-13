Афины , , 16:20 — REGNUM Архиереи Греческой Православной Церкви, которые выступили против признания ПЦУ на архиерейском соборе, прошедшем накануне, готовят письменное обращение. Об этом 13 октября со ссылкой собственные источники сообщает РИА Новости.

Напомним, 12 октября, по сообщению греческого церковного ресурса «Ромфея» духовенство Элладской Православной Церкви (ЭПЦ) на внеочередном архиерейском соборе признало законность ПЦУ. Примечательно, что накануне собора ресурс «Ромфея» публиковал обращения двух представителей ЭПЦ, которые просили повременить с какими-либо решениями в отношении украинского вопроса.

Отметим, что некоторые украинские политики уже успели охарактеризовать решение греческой церкви как «удар по русскому миру».

Подчеркнем, что ПЦУ возникла 15 декабря 2018 года в результате объединения раскольничьих УПЦ КП и УАПЦ, которые ранее ни одной поместной православной церковью не были признаны как законные. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей вручил главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. До 12 октября ни одна поместная православная церковь, кроме Константинопольской, не признавала законность ПЦУ.