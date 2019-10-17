Гаага, Нидерланды, , 20:01 — REGNUM Массовые акции протеста устроили фермеры на тракторах против мер властей в Нидерландах, направленных на снижение загрязнённости воздуха за счёт сокращения животноводства. Об этом 17 октября сообщает портал Dutchnews.

Сотни протестующих фермеров провели ночь в Гааге рядом с парламентским комплексом и днём возобновили свою протестную акцию против стратегии правительства в борьбе с загрязнением воздуха азотными и аммиачными выбросами.

Накануне, 16 октября, в акции протеста в Гааге приняли участие, по разным подсчётам, от 20 тыс. до 25 тыс. фермеров на тракторах. Из них непосредственно в город, вызвав хаос на дорогах, въехали 8 000 фермеров. Власти были вынуждены задействовать военную технику для перекрытия дорог, ведущих к парламентскому комплексу Бинненхоф.

Исследователи утверждают, что 40% от всех загрязнений атмосферы приходится на сельское хозяйство. Фермеры выразили сомнения в верности расчётов, пояснив, что роль фермеров в загрязнении окружающей среды несправедливо завышена.

Сообщается, что депутаты парламента будут обсуждать стратегию правительства по борьбе с загрязнением атмосферы с министром сельского хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестах фермеров в Нидерландах, в городе Утрехт.

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