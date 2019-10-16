Амстердам, , 10:44 — REGNUM 16 октября 2019 в Голландии ожидаются крупномасштабные выступления фермеров. Фермеры протестуют против предложенных правительством мер по снижению выбросов азота в атмосферу.

Утром намечена демонстрация в г. Утрехт (Utrecht) возле здания Национального института по здравоохранению и окружающей среде (НИЗОС). Расчёты данного института легли в основу правительственных мер. Институт утверждает, что сельское хозяйство в Голландии ответственно за выброс до 40% азота в уязвимых природных заповедниках. Голландские фермеры не соглашаются с этими данными и в правительственных мерах видят угрозу существованию аграрного сектора в стране.

Сотни фермеров на тракторах направляются в Утрехт, что вызывает большие осложнения на голландских дорогах. В 7:15 утра уже было зарегистрировано более 360 километров заторов. Власти призывают фермеров не блокировать дороги, а автомобилистов — отложить поездку.

К середине дня фермеры собираются перенести свою демонстрацию в резиденцию голландского правительства и парламента г. Гаага. Первоначально они намеревался собраться перед комплексом Бинненхоф (Binnenhof), где располагаются парламент страны и резиденция премьер-министра, однако этого им не разрешили. На всякий случай центр город перекрыт, в т. ч. военными грузовиками.