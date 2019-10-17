Кольцово, Новосибирская область, , 06:12 — REGNUM Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Центре вирусологии и биотехнологии ГНЦ «Вектор». Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью» (ч.1 ст. 216 УК РФ»), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Новосибирской области.

В ходе следствия установлено, с 7 августа по 16 сентября 2019 на пятом этаже корпуса научного центра вирусологии по договору подряда велись работы по капитальному ремонту помещений и инженерных систем лабораторного корпуса. Работы осуществлялись с нарушением правил техники безопасности.

«По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взрыва в центре вирусологии «Вектор» следственное управление СКР по Новосибирской области назначило уголовно-процессуальную проверку. Во время пожара пострадал отделочник — он получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Напомним, в самом «Векторе» заявили, что пожар произошёл из-за взрыва газового баллона, и уверили, что «никаких работ с биологическим материалом в корпусе не проводилось».

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