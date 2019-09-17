Кольцово, Новосибирская область, , 08:49 — REGNUM Следственное управление СКР по Новосибирской области назначило уголовно-процессуальную проверку после взрыва в центре вирусологии «Вектор». Проверка организована «по факту нарушения требований охраны труда» (ст. 143 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Следователями СКР совместно с представителями контролирующих органов проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне днём, 16 сентября, в центре вирусологии в Кольцово произошёл взрыв, был госпитализирован один человек. В самом «Векторе» заявили, что взорвался газовый баллон, и уверили, что «никаких работ с биологическим материалом на корпусе не проводилось».

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