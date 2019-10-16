Конакри, , 18:44 — REGNUM До 10 человек увеличилось количество погибших и до 70 человек число пострадавших в ходе акций протеста в Гвинее. Об этом 16 октября сообщает издание Guinee Matin со ссылкой на медиков коалиции Национального фронта защиты конституции (FNDC).

Издание опубликовало список погибших, среди них трое несовершеннолетних. 70 человек получили пулевые ранения, в том числе пять из них — тяжёлые, в ходе столкновений с полицией во время акций протеста.

Также сообщается, что полицией были задержаны около 200 человек, из них 100 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, были задержаны в Конакри, 42 человека — в городе Маму, десять — в Гекеду и ещё несколько протестующих задержаны в городе Йому.

Напомним, акции протеста в Гвинее начались 14 октября. Люди стали массово протестовать после призыва президента Гвинеи Альфа Конде принять участие в референдуме. Граждане страны опасаются, что изменения в Конституции позволят главе государства остаться президентом на третий срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте в Гвинее лидеров группы гражданского общества «Национальный фронт защиты оппозиции». Предполагается, что эта мера была применена после того, как лидеры движения организовали акции протестов 14 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гвинее арестованы лидеры гражданского общества в связи с демонстрациями